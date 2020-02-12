Demir: "Nisan ayına kadar 500 kişiye daha eğitim vereceğiz"

Demir; "Sendika olarak eğitim seminerlerimiz devam ediyor. Şu ana kadar 500 kişiye eğitim verdik. Nisan ayına kadar 500 kişiye daha eğitim vereceğiz" dedi.

Türkiye genelinde örgütlenme çalışması içerisinde olduklarını da ifade eden Genel Maden İş Sendikası Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri Tayfun Demir şunları söyledi:

"Seminerlerimiz devam ediyor. Seminerlerimiz de arkadaşlarımızla bir arada vakit geçirmeni birbirimizi tanıma açısından öncelikle bir ağırlık veriyoruz. Onun dışında güncel ekonomi olsun işte SSK ile alakalı veya örgütlenme ile alakalı bir çalışmamız oluyor. Bu da ciddi anlamda arkadaşlarımızın içerisinde kabul görüyor. Burada hem ilişkilerimizi daha sıcak tutmak hem birbirimizi daha iyi tanıma açısından bir eğitim seminerleri oluyor. Seminerlerin ciddi anlamda da faydalı olduğunu görüyoruz. Seminerlerimiz 12 ayın 27-28 tarihi itibarıyla Gelik bölgesi ile başladı, akabinde MTA, Üzülmez ve geçtiğimiz hafta da Amasya şubemizde seminer düzenledik. Önümüzdeki haftalarda Merkez' den sonra Kozlu ve ondan sonra sonra Karadon, ondan sonra Kandili ile birlikte bitireceğiz. 2020 de bu eğitim seminerlerinin bugün işte belli bir sayı üzerinden yapıyoruz. Yani yaklaşık 1000 arkadaşımıza eğitim semineri vereceğiz. Önümüzdeki 2020'de bu böyle 2021'de bu sayıyı daha da fazla arttıracağız. 2000 kişiye eğitim vereceğiz. Bu konuda arkadaşlarımıza birlik beraberlik içerisinde katkı sağlamak istiyoruz. 12 tane MTA şubemizin yaklaşık 8 tanesini bitirdik. Trabzon kaldı Sivas var bir de Tuzla'da bir gemimiz var. Onun dışında bölgeler var. Burdur, Antalya Korkuteli gibi, Manisa Alaşehir gibi,geçen depremin yaşandığı Elazığ Sivrice bölgesinde,Nevşehir'de yani ülkenin her yerinde MTA bölgemiz ciddi anlamda bir çalışma yapıyor. Çok zor şartlarda eksi 40 derecede görev yapan MTA bölgelerimiz var. Kışın soğukta yazın sıcakta öyle çalışarak ülkemize katkı sağlayan arkadaşlarımız var. Aydın Çine'de örgütlenmemiz devam ediyor. Denizli'de örgütlenmemiz devam ediyor. ülkenin her yerinde örgütlenme ile ilgili bir çalışma içerisine girdik. yani burada artık Türkiye'ye açılan kapımızı genel maden iş olarak açmak istiyoruz. hem bunu bürokraside hem ülke lobisinde geliştirmek istiyoruz. Biz öncelikle Zonguldak'ta da ciddi anlamda üretime 1000 işçi kitlesini yetiştirerek katkı sağlayarak ülke ekonomisine de katkı sağlamak istiyoruz. Bu konuda Bu konuda ihtiyaçlarımızın da ciddi anlamda giderilmesini istiyoruz Bunu üzülmez de yapıyoruz Amasra'da yapıyoruz, Karadon'da, kozlu'da, armutçuk'ta yapıyoruz. Merkez atölyelerimizin daha farklı bir şekilde çalışmasını istiyoruz. İşçi alınması şart. Burada da ciddi anlamda ihtiyaçlarımız var. yani kalibre elemanlarımızın işi bırakıp gittikten sonra yerlerinin dolmasını istiyoruz."