Demirsu, Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı açıkladı

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu, yaptığı açıklamada, hazırlanan bu program ile öncelikli olarak çocukların çalışma yaşamına girmesinde temel nedenleri oluşturan yoksulluğun ortadan kaldırılması hedeflendiğini söyledi. Demirsu, yaptığı açıklamada şunları söyledi. “Eğitim kalitesinin artırılması, toplumsal bilinç ve duyarlılığın artırılması gibi geniş kapsamlı tedbirlerle çocuk işçiliğinin önlenmesi de belirlenen temel hedefler arasındadır. Bilindiği gibi 4857 sayılı İş Kanunu küçük yaştaki işçilerin sağlığını, öğrenim durumlarını ve ahlakını korumak için bazı hükümler koymuş bulunmaktadır. İş Kanununa göre 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılmaları yasaktır. Ancak, 14 yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocukların bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitimine devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalışmalarına izin verilmiştir. Bu hükümle, çocuğun gördüğü işin okula gitmesine, mesleki eğitimin devamına engel olmaması, derslerinin düzenli bir şekilde devam etmesine zarar vermemesi esas alınmıştır. 14 yaşını doldurmamış çocukların ise bedensel, zihinsel sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla çalışmalarına izin verilmiştir. Bu hükümle de belirli alanlarda sınırlı biçimde 14 yaşından küçük çocukların çalıştırılmasına imkan tanınmıştır. Yine, kanunla yeraltı ve su altında yapılacak işlerde 18 yaşını doldurmamış erkek çocukların, Sanayiye ait gece işlerinde de 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin çalıştırılmaları yasaklanmıştır.”