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Demirsu, Demirci ile bin 500 işçi alımını görüştü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Zonguldak İŞKUR Müdürü Gönül Demirsu Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Zonguldak İŞKUR Müdürü Gönül Demirsu Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci'ye nezaket ziyaretinde bulundu.


Ziyarette, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel sekreter Satılmış Uludağ, Genel Mali Sekreter Hikmet Gülşen, Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal hazır bulundu. Ziyarette, başta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) gündemde olan 1500 işçi alımı konusu ve bölge ve Zonguldak'ın istihdam sorunları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

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