Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş yayınladığı mesajla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Demirtaş, öğretmenlerin toplumu inşa eden mimarlar olduğunu vurgularken, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi, “Değerli öğretmenlerimiz; kutsal bir mesleği icra etmenin onurunu taşıyorsunuz. Yarınımız sizlere emanettir. Toplumu inşa eden mimarlarsınız. Mesleğinizin asıl amacı, nesillere çağın gerektirdiği bilgi donanımını kazandırıp onları içinde bulundukları çağı anlayıp yorumlayabilecek bilgi düzeyine ulaştırmaktır. Çocuklarımızın ve gençlerin bedensel, duygusal, ahlaki, dini, milli ve toplumsal yönden sağlıklı gelişim göstermelerinde anne ve babadan sonra en etkili kişi siz öğretmenlerimizsiniz. Sorgulayan, ufku açık gençler yetiştirmek hedefiniz olmalıdır. Bunların yanı sıra millet bilincini yaşatabilmek için gençlerimize, milli kültür ve değerlerimizi aktarmak başlıca görevinizdir. Toplumu kucaklayan, teknolojiyi kullanırken milletin değerleriyle uyumlu, milletin ruhuyla harmanlanmış; sevgi, şefkat ve merhametle yoğrulmuş, erdemli ve ahlaklı nesil yetiştirmek görevimizdir. Milli kültürümüzü, örf ve adetlerimizi özümseyen bir gençlik hedefimiz olmalıdır. Bu kutsal mesleği icra ederken sorumluluğunuzu yerine getireceğinize güvenimiz tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete göç etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, görevleri başında olan öğretmenlerimize başarılı ve sağlıklı günler dilerken, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum.''