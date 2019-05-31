Demirtaş belediye personelleri ile iftarda buluştu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş belediye personeli ile iftarda buluştu.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş Gülüç Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen iftarda belediye meclis üyeleri ve belediye personelleri ile iftarda buluştu. Gülüç'te yapılan tüm çalışmaları birlik ve beraberlik içerisinde hayata geçirdiklerini belirten Başkan Demirtaş “Bu güne kadar sizlerle büyük bir aile olduk. Gülüç'te yaptığımız hizmetler, elde ettiğimiz başarılar benim tek başıma yapabileceğim şeyler değildi. Büyük bir aile olduk, güzel bir ekip olduk ve Gülüçümüze güzel hizmetler kazandırdık. İnşallah Gülüç bu dönem daha da güzel hizmetlere kavuşacak. Gülüç'ü yine hep birlikte en iyi noktalara taşıyacağız. Ben bu vesile ile iftar davetimize katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin önümüzde ki günlerde kutlayacağımız Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.