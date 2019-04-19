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Demirtaş, Berat Kandilini kutladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine Gülüç Belediyesi Başkanı Gökhan Demirtaş Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine Gülüç Belediyesi Başkanı Gökhan Demirtaş Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Berat Kandilinin tüm Müslüman âleminin birlik ve beraberliği güçlendirmesi temennisinde bulunan Başkan Demirtaş mesajında şu ifadelere yer verdi, “Kandil geceleri, insanlarımızın ruhunu aydınlatan, manevi değerlerimizin güç kazandığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın pekiştiği çok özel gecelerdir. Bu mübarek geceler Rabbimize, kendimize ve bütün insanlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatır, vicdan muhasebesi yapma, tövbe ederek geçmişi affettirme imkânı sağlar. Bu gece, dargınlıkları, küskünlükleri, kırgınlıkları unutmak, barışı ve adaleti sağlamak için de önemli bir vesile konumundadır. Bu duygu ve düşüncelerle, hemşehrilerimin, milletimizin ve tüm İslam âleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini temenni ediyorum”

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