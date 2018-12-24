Demirtaş Gülüç halkına müjdeyi verdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Gülüç merkezinde Şehirlerarası otobüsler için yolcu indirme ve bindirme yeri sorununun çözüldüğünü söyledi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, vatandaşlar için uzun zamandan beri sorun olan Şehirlerarası otobüslerin yolcu indirme sorununun çözüldüğünü söyledi. Başkan Demirtaş konu tarafları ile yapılan yazışma ve görüşme sonrası alınan neticeyle artık Gülüç güzergâhının 2 noktasında da yolcu indirilebileceğini ve bindirilebileceğini belirtti. Demirtaş konuşmasında şu sözlere yer verdi, "Artık, otobüs firmaları Gülüç güzergâhının üzerinde 2 noktada da yolcu indirilebilecek ve bindirilebilecektir. Gülüç girişi güzergâhında “Yolcu bindirme ve Yolcu İndirme'' , Çengel burnu Ahos oteli yanındaki güzergâhta ise ‘'Yolcu indirme'' yapabilecekler."