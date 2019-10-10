Demirtaş ile Başol yatırımlar için Ankara'da

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ve Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ile birlikte AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'i ziyaret ederek bölgeye yapılacak yatırımları görüştü.

Gülüç Belediye Başkanımız Gökhan Demirtaş ve Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ile birlikte Ankara'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'i ziyaret eden Demirtaş, Başol ve Çakır Gülüç ile Ormanlı Beldesi'ne yapılması planlanan yatırımlarla ilgili kendisinden destek istedi. Demirtaş, Başol ve Çakır verdiği desteklerden dolayı AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'e teşekkür etti.