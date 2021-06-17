Demirtaş, ilk mezuniyet heyecanına ortak oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesinde 4. Sınıf öğrencileri mezuniyet töreninde bir araya gelirken, Başkan Demirtaş da bu heyecana ortak oldu.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, eşi Işıl Demirtaş ve Meclis üyeleri ile birlikte Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu'nun düzenlediği 4. sınıf mezuniyet törenine katıldı.

Törende konuşma yapan Başkan Demirtaş, “Çocuklarımız bugün ilk mezuniyetlerini tadıyorlar. Rabbim onlara hayırlı güzel yazgı yazsın. Öğretmenlerimiz çok zor bir görevi yerine getiriyor ama en çok da annelerimizin işi zor. Onların eğitim süreci bitmeden devam ediyor. Kendilerine emekleri ve özverileri için çok teşekkür ederiz. Çocuklarımızın mezuniyetini tebrik eder hayırlara vesile olmasını diliyorum.” İfadelerini kullandı.

Başkan Demirtaş, daha sonra öğrencilere tek tek diplomalarını takdim ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.