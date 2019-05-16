Demirtaş sahil bandında ki çalışmaları yerinde inceledi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç belediyesi Başkanı Gökhan Demirtaş, beldede ki çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş sahil bandında ki Fen İşleri Müdürlüğünün çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha modern ve temiz bir sahil bandı için gerekli düzenlemeler yapıldığını belirten Başkan Demirtaş, yapımı devam eden Sahil kafeninde beldeye kazandırıldıktan sonra Gülüçlülerin daha modern ve rahat bir sahil bandına kavuşacağını belirtti. Demirtaş konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Bizler göreve geldiğimizden bu yana önce vatandaşımızı düşündük. Onların ferah ortamlarda, aileleriyle beraber vakit geçirebileceği alanlar oluşturmaya çalıştık. Bunun içinde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Geçtiğimiz dönem çalıştığımız gibi bu dönemde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sahil projemiz bizim için çok önemliydi. Bu yönde Gülüç halkı için maddi ve manevi yaptığımız çalışmalar tüm hızıyla devam edecektir. Hedefimiz insanlarımıza daha yaşanabilir bir Gülüç sunmak.”