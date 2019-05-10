Demirtaş sahil kafe çalışmalarını yerinde inceledi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş sahil bulvarında yürütülen kafe çalışmalarını yerinde inceledi.

Gülüç Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce sahil bulvarında yürütülen kafe çalışmalarını Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Demirtaş çalışmalarına devam edilen Sahil Kafe'nin Gülüç'e çok yakışacağını belirtti. Demirtaş konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “31 Mart'ta halkımız bize bir beş yıl daha bu beldeye ve insanlarımıza hizmet etmek için yetki verdi. Vatandaşlarımızdan aldığımız bu yetkiyi en iyi şekilde kullanarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Seçimler var diye hiçbir zaman endişe duymadık, doğru bildiğimizi yaptık. Gülüç'te her mahallemizde devam eden çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. Önümüzde yapacak daha çok işimiz var. Geçtiğimiz dönemde verdiğimiz sözlerin çoğunu yerine getirdik. Bu seçim döneminde de söz verdiğimiz yeni projelerimizi ve sözlerimizi tek tek yerine getirmek için gece gündüz çalışmak zorundayız. Yapımına devam ettiğimiz Sahil Kafe Gülüç'ümüze çok yakışacaktır.”