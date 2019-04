Demirtaş ve voleybolcular yemekte buluştu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş Gülüç Belediyespor Voleybol Takımının yemeğine katıldı.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş Zonguldak İl 3.'sü olan Gülüç Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımının kutlama yemeğine katıldı. Yemekte voleybolcu kızlar gönüllerince eğlenerek çeşitli oyunlar oynadı. Zonguldak İl 3.'lüğünü kutlayan voleybolcu kızlar ve Gülüç Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörü takımına her zaman destek olduğu için Başkan Demirtaş'a teşekkür ettiler. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ise yemekte Yıldız Kızlar Voleybol Takımının her zaman arkasında olacağını, İl 3.'lüğünü Türkiye Şampiyonasına çıkartmak istediğini belirtti. Demirtaş konuşmasında şu sözlere yer verdi, “ Gülüç Belediyespor takımımızda ki değerli gençlerimiz, bu güzel geceye beni de davet ettiğiniz ve beni onurlandırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Gülüç Belediyesi ve şahsım adına sizlere destek olabiliyorsak, sizlere güzellikler yapabiliyorsak ne mutlu bizlere. Çünkü bu Türkiye'yi bu bayrağı ve bu vatanı sizler bekleyeceksiniz, sizler koruyacaksınız artık. Biz kesinlikle siz değerli gençlerimize hem maddi hem manevi hem de bu ülkeye ahlaklı bir gençler yetişsin diye biz sizlerin her zaman arkasındayız. Ben sizlere özellikle teşekkür ediyorum. Gülüç Belediyesini Zonguldak'ta en iyi yerlere getirdiniz, Gülüç Belediyesi'nin ismini duyurdunuz. Bu emeklerinizden dolayı başta antrenör kardeşime ve değerli arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyoruz. İlk önce voleybol takımı antrenörlerimiz bana geldiler durumu anlattılar, tamam dedim bende. Ama bugün akşam bu güzelliği gördüm. Sizlere verdiğim destek helali hoş olsun diyorum. Ama sizlere söylüyorum biz Türkiye Şampiyonasına gideceğiz. Söz mü ? Ben sizlerin sonuna kadar arkasındayım sevgili gençler. Değerli anne babalar özellikle çocuklarınızın arkasında durduğunuz içinde sizlere teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”

Yemeğin sonunda Gülüç Belediyespor Voleybol Takımı ve Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş toplu fotoğraf çekilirken Başkan Demirtaş'a ve voleybol takımına emek veren antrenörlere katkılarından dolayı plaket takdim edildi.