Demirtaş'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı 24. Dönem Zonguldak Milletvekili Ercan Candan ziyaret etti.

AK Parti 24. Dönem Zonguldak Milletvekili Ercan Candan, İş Adamı Zafer Sucu ve bazı iş adamları Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular. AK Parti 24. Dönem Zonguldak Milletvekili Ercan Candan ve İş adamı Zafer Sucu ziyaretinde, 31 Mart Yerel Seçimlerin ardından göreve tekrar seçilen Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı kutlayarak yeni görevinde hayırlı olmasını temenni ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demirtaş ise kendilerini yalnız bırakmadığı için Ercan Candan ve misafirlerine teşekkür etti.