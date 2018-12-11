Demirtaş'tan CHP İlçe Başkanına yanıt

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Sevdekar Aras'ın kendisi hakkındaki iddialara yanıt verdi. Geçtiğimiz günlerde CHP'den AK Parti'ye geçen Demirtaş, CHP'nin il, ilçe teşkilatı ve milletvekillerinden görev yaptığı süre zarfında hiçbir şekilde destek görmediğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde CHP'den AK Parti'ye geçen Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, CHP Ereğli İlçe Başkanı Sevdekar Aras'ın kendisi hakkında yaptığı iddialara yanıt verdi.

CHP İl, İlçe teşkilatları ve Milletvekillerinin görev yaptığı süre zarfında hiçbir şekilde destek görmediğini, destek olmadıkları gibi düzenlediği hiçbir etkinliğe parti teşkilatının katılmadığını ifade etti. Demirtaş açıklamasında, “Gülüç Belediye Başkanı olarak 2014 yılı Mart ayından bu yana Gülüç Beldemize ve halkımıza hak ettiği hizmetleri yapmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Yaklaşık 4,5 yıllık görev süremiz içerisinde de Gülüç'ün her noktasına dokunduk ve beldemizi daha yaşanılır bir kent haline getirdik.

Bizler Gülüç'te bu hizmetleri yaparken 2014 yılında aday olduğum CHP'nin ne il, ne ilçe teşkilatı nede milletvekillerinden hiçbir destek görmediğim gibi, düzenlediğimiz hiçbir etkinlikte de yer almamışlardır. Gülüç'te bayramlaşma yapılırken dahi bölgeye gelen milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri beldemize uğramadan yanı başımızdan gelip geçmişlerdir.

Gülüç Beldesi'ne CHP tarafından bu güne kadar tek bir hizmet sağlanmamıştır. Destek vermek bir tarafa yaptığımız hizmetlere sürekli engel olmaya çalışmışlardır.

Gülüç Beldesi'nin yolunu dahi bilmeyen CHP'nin Kdz. Ereğli'de (Biri kendisinin) 3 oy alıp seçilemeyince anti demokratik bir şekilde partinin başına getirilen Sevdekar Aras'ın bu gün yaptığı açıklama tümüyle yalanlarla dolu ve uydurmalardan ibarettir. Gülüç'ün yolunu dahi bilmeyen birisinin çıkıp kamuoyuna şahsımla alakalı yaptığı yorumlar ‘Yavuz hırsız ev sahibi bastırır' mantığından öteye geçmemektedir.

CHP'nin başına anti demokratik şekilde gelen Sevdekar Aras'ın hakkımda yürütülen soruşturmalar olduğu yönündeki söylemleri de tamamıyla asılsızdır. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş olarak hakkımda bu güne kadar açılmış hiçbir soruşturma bulunmamaktadır.

Burada şunu da sormak istiyorum; madem hakkımda o kadar soruşturma vardı; bir milletvekili, il ya da ilçe yöneticisi bir kez bile yanımıza gelip ‘Ne oluyor?' diye neden sormadı?

Adaylıkla ilgili olarak son güne kadar beklediğimizi söyleyen Sevdekar Aras'ın bu söylemi de gerçeği yansıtmamaktadır. Yaklaşık 2,5 yıl önce Musa'nın yerinde il başkanı, ilçe başkanı ve belediye başkanlarının yer aldığı yemekli toplantıda CHP'den aday olmayacağımı gerekçeleriyle birlikte yüzlerine karşı söyledim.

Gülüç'te yaptığımız hizmetlerle elde ettiğimiz başarıyı içlerine sindiremeyenler iftira ve karalama yöntemleri ile şahsımı hedef almaya çalıştıkları aşikârdır. Ancak bilinmesini isterim ki biz Gülüç halkı ile birlik ve beraberlik içerisinde tam bir aile olduk. Bu birlik ve beraberliği bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.

CHP kanadından hizmetlerimize elinden geldiğince destek olmaya çalışan, her etkinliğimizde yanımızda duran tek isim Belde Başkanı Halil Demirer ve yönetimi olmuştur. Yaşanan süreci bizzat benimle birlikte yaşayan Sayın Halil Demirer'in gerçekleri açıklaması anti demokratik yöntemlerle CHP'nin başına gelen Sevdekar Aras'ı zoruna gitmiş ve gerçeklerin altından kalkabilmek için tarafıma iftira atma yolunu seçmiştir.

Güneş balçıkla sıvanmaz. AK Parti ailesine katıldığım için son derece mutlu ve gururluyum. 4,5 yıllık süreçte hizmetlerimizi ve başarımızı engelleyemeyenler bu günden sonrada hüsrana uğrayacaklardır. Kamuoyuna saygılarımla” dedi.