Demirtaş'tan hayır çarşısına destek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş'ın eşi Işıl Demirtaş, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Kadın Kolları tarafından düzenlenen hayır çarşısını ziyaret ederek destek verdi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Kadın Kolları tarafından vatandaşlar Şehit Ömer Halis Bulvarı Açık Çarşı karşısında ki bir iş yerinde Hayır Çarşısı açtı. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş'ın eşi Işıl Demirtaş, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Kadın Kolları tarafından düzenlenen hayır çarşısını ziyaret etti. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt'un eşi Nurhayat Bozkurt, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fatma Doğru ve kadın kolları yöneticileri tarafından karşılanan Demirtaş, hayır çarşısını gezip destek verdi.