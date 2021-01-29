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Demirtaş'tan Tosun'a tam destek

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, AK Parti İl Başkanlığı kongresi öncesi adaylığını açıklayan Zeki Tosun'a destek mesajı yayınladı.


AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, 8 Şubat Pazartesi günü yapılacak kongre öncesi adaylığını açıkladı. AK Parti Gülüç belde teşkilatı da Tosun'a destek amacıyla basın toplantısına katıldı. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun'a destek mesajında şu ifadelere yer verdi; “AK Parti Gülüç Belde Başkanı Sayın İsmail Yılmaz ile birlikte Zonguldak 7. Olağan İl Kongresi öncesinde AK Parti Zonguldak İl Başkanı Sayın Zeki Tosun, dava arkadaşlarımız, teşkilat mensuplarımızla buluştuk. 8 Şubat Pazartesi günü saat: 12.00'de Site Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştireceğimiz kongremizde birliğimizin ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olsun.”

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