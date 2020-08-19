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Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına "Temas yok" dedi

Zonguldak’ta korona virüs tedbirleri kapsamında Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindeki protokol üyeleri halk pazarında denetime çıktı.

Zonguldak'ta korona virüs tedbirleri kapsamında Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindeki protokol üyeleri halk pazarında denetime çıktı. Vali Tutulmaz, yumruğunu uzatan kadına "Yok, temas yok. Sosyal mesafe" dedi.


İçişleri Bakanlığınca 81 ilde gerçekleştirilen denetimler kapsamında Zonguldak'ta da Covid-19 denetimleri sürdü. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler Soğuksu'da denetimler gerçekleştirdi. Denetime taksi durağından başlayan Vali Tutulmaz, bankta sohbet eden vatandaşlardan da sosyal mesafe kurallarına uymalarını istedi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını sık sık hatırlatan Vali Tutulmaz, bankta oturan bir kadınla sohbet etti. Vali Tutulmaz'a yumruğunu uzatan kadın, "Yok, temas yok. Sosyal mesafe" yanıtı üzerine kolunu geri çekti. Vali Mustafa Tutulmaz, kısa süreli sohbetin ardından denetimine taksi durağı ile devam etti.


Taksici esnafının pandemiye karşı aldığı tedbirler hakkında bilgi alan Vali Tutulmaz, ekmek fırını, büfe, berber gibi esnafları da denetleyerek halk pazarına geçti. Pazar girişinde zabıta tarafından ateşi ölçülen Vali Tutulmaz, halk pazarında esnaflarla ve vatandaşlarla görüşerek maske, mesafe ve hijyen kurallarını yineledi.

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