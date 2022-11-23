Denetimlerde aranan 4 kişiden uyuşturucu ve silah çıktı

Edinilen bilgiye göre, önlemleri kontrol eden hem de çalışmalarını yürüten Zonguldak'ın Kdz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çarşı Mahalle Bekçilerince şüpheli şahıs yönelik uygulama yaptı. Yapılan denetimlerde, O.B isimli şüpheli üzerinden uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken, şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Öte yandan Gülüç Polis Merkezi Amirliği Ekibi ve Çarşı Mahalle Bekçilerince tarafından yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. S.G. ve F.K isimli şüpheli şahıslara Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Asayiş Polis ekiplerin aramaların devamında ise (1) adet ruhsatsız tabanca ve (6) adet fişek ele geçirildi. C.Ş. isimli şüpheli şahsa 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.