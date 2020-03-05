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Dengesini kaybedip motosikletten düşen sürücü yaralandı

Zonguldak’ın Kdz.

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi.


Kaza öğlen saatlerinde Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı Sahil Taksi durağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Durdu G. (39) idaresinde ki 67 TB 804 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören çevrede ki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahalede bulundu. Sürücü sağlık ekiplerinin kendisini hastaneye götürülmesi talebini kabul etmedi. Kdz Ereğli ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri kaza hakkında rapor tutarken, kaza yapan motosiklet yoldan kaldırılarak trafiğe açıldı.

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