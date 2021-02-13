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Deniz atılan plastik atıklar fırtınayla limana vurdu

Zonguldak’ta denize atılan plastikler atıklar fırtınayla birlikte limana vurdu.

Zonguldak'ta denize atılan plastikler atıklar fırtınayla birlikte limana vurdu.


Zonguldak'ta dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına yerini kara bıraktı. Fırtına nedeniyle sahillerde dev dalgalar oluştu. Öte yandan vatandaşların denize attıkları plastik atıklar ise fırtınayla birlikte limana vurdu. Adeta denizin üstünü kaplayan plastik atıklar görenleri şaşkına çevirdi. Plastik atıkların içerisinde, pet şişeler, deterjan kutuları, toplar ve tablotlar yer aldı. Oluşan görüntü sonrasında belediye ekiplerinin fırtınanın dinmesinin ardından limanda temizleme çalışması bekleniyor.

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