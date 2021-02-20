İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Deniz manzarası pahalıya patladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişi para cezasına çarptırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişi para cezasına çarptırıldı.


Korona virüs ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Kdz. Ereğli'de ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin giriş çıkış bölgeleri ve sahil bandında trafik denetleme noktalarında uygulamalar sürüyor. İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik'in de bizzat katıldığı denetimlerde, İlçeye bağlı Köseağzı mevkisinde kısıtlamayı ihlal eden 3 kişi yakalandı. Güzel havayı fırsat bilen 3 kişiye kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.