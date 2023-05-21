Ereğli 'de vatandaşlar sıcak havayı ve hafta sonunu fırsat bilerek deniz sezonunu erken açtılar.

Deniz sezonu öncesinde hava sıcaklığın 18 dereceye çıkması sonrası hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar denize girerek ve güneşlenerek geçirdi. Hafta sonunu ve sıcak havayı görünce vatandaşların kendilerini plaja attıklarını söyleyen Mustafa Çelik, "Deniz sezonunu Ereğli halkı olarak erken açtık. 1 ay sonra burada denize girecek yer bulamayız. Havaların sıcak olmasından dolayı vatandaşlarımız mangallarını almışlar kimisi denize giriyor kimisi güneşleniyor, kimisi deniz kenarlarında keyif yapıyor. Deniz suyu halen ısınmış değil ama vatandaşlarımız güneşli havaları görünce sanırım bu fırsatı kaçırmak istemiyorlar" dedi.