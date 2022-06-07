Deniz suyu numuneleri alındı

Numuneleri alınan deniz suyu ölçümleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Deniz sezonunun başlamasına kısa bir zaman kala Zonguldak da halkın yoğun olarak kullandığı plajlarda sezonun ilk yüzme (Deniz) suyu numuneleri İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Çevre Sağlığı Hizmetleri Biriminde görevli teknisyenler tarafından 6 Haziran 2022 tarihinde ilk yüzme suyu numuneleri alınmış olup sonuçları Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce hazırlanan https://yuzme.saglik.gov.tr internet adresi ve Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü https://zonguldakism.saglik.gov.tr web sayfasında halka açık bir şekilde yayınlanacak.

Yüzme suyu analiz sonuçları, paydaş kurumlarla ve vatandaşlarımızla paylaşılacağını belirten Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner şöyle dedi. “ Türkiye'de deniz suyu çalışmaları, 25.09.2019 tarih ve 30899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik doğrultusunda yürütülmektedir. İlimizde yüzme suyu olarak kullanılan alanlarda izleme çalışmalarını yürütmek üzere numune alım noktaları belirlemek, yüzme sezonu öncesi ve sonrası değerlendirmeyi yapmak üzere Zonguldak İli Yüzme Suyu Komisyonu kurulmuştur. Halk sağlığını korumak, geliştirmek, sağlığa zarar veren hastalıklarla ve zararlı etkenlerle mücadele etmek ve genel sağlığın korunması amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Karadeniz Bölgesi için belirlenmiş olan yüzme sezonu 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen takvim doğrultusunda 15 günde bir olmak üzere sahil şeridinde 22 adet yüzme suyu noktasından numune çalışmaları İl Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüklerince yapılmaktadır. Alınan numuneler mikrobiyolojik analizleri yapılmak üzere Zonguldak Halk Sağlığı Laboratuvarına teslim edilmektedir “