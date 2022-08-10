Deniz ve kıyı kirliliğine denizden denetim

Zonguldak'ta deniz ve kıyı kirliliğinin önlenmesine yönelik denizden denetim gerçekleştirildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü deniz ve kıyı kirliliğinin önlenmesine yönelik kıyılarda denetim gerçekleştirdi. İl Müdürü Şenol Ayyıldız, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Hayrettin Selimoğlu ve İl Müdürlüğü teknik personeliyle birlikte Filyos-Alaplı hattı boyunca kıyılardaki kaçak yapılaşma deniz ve kıyı kirliğinin yönelik tespitlerde bulunuldu. Tespit çalışmalarının ara ara tekrar yapılacağı bildirildi.