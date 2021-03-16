Denizaltı Nakil Hatları ve Kara Doğal Gaz İşleme Tesisi Entegre Proje toplantısı yapıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Denizaltı Nakil Hatları ve Kara Doğal Gaz İşleme Tesisi Entegre Projesi “Halkın Katılımı Toplantısı” gerçekleşti.

İlçenin Filyos beldesi Çok Amaçlı Düğün Salonu'nda 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 9. maddesi gereğince, Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin tarafından ön bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya vatandaşların yanı sıra Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu, Filyos Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alpay Özkan, Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Çelen, Saz Köy Muhtarı İsmail Yılmaz, Filyos Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeki Çakar da katılım gösterdi.

Toplantıda TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin projeleri ile bilgi vererek, bu güne kadar bulunan doğalgaz rezervi sonrasında ilgili sondaj gemilerinin lojistik ve ikmal faaliyetlerini gerçekleştirmek için limana üs kurduklarını kaydetti. Bilgin, limanın sol giriş kısmında çalışmalarını sürdürdüklerini ve doğalgaz rezervinin karaya çıkarılması için üç sondaj kuyusu açıldığını, dördüncü sondaj kuyusunun Amasra adıyla açılacağını ve planlaması yapılan bu “Entegre Proje” için Filyos Endüstri Bölgesi içinde yer alan 1000 dönümlük arazinin tahsis edildiğini belirtti. Bilgin ayrıca, projelerinin hayata geçmesinde önceliklerinin çevreye duyarlılık, yerel kurum ve STK'larla en çok da bölge haklıyla işbirliği olduğunu vurguladı.

Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu toplantı sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“TPAO Genel Müdürümüz Sayın Melih Han Bilgin'in daveti ile katıldığımız toplantıda bir kez daha Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi'ne ev sahipliği yapan Çaycuma'nın ve bölgemizin ülkemiz ekonomisi için oldukça önemli kazançlar sağlayacak “Doğal gaz” Rezervinin ortaya çıkarılmasının ardından bu doğal gazın karaya çıkış noktası olarak kullanılabilecek en uygun alandır. Bölge zaten uzun yıllardır kalkınmanın anahtarı olarak görülmekte, büyük tesislere, büyük firmalara ev sahipliği yapmaya hazırlanmaktadır. Gittikçe hızlanan, yatırımların tamamlanmasıyla ete kemiğe bürünen bu gelişmeler karşısında, üyelerimiz başta olmak üzere bölgemizdeki tüm iş insanları tarafından da yakından takip edilmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarından beri yer altından çıkarttığı taş kömürü ile Türkiye'nin kalkınmasında büyük bir rol alan bölgemiz bu uğurda çok bedel de ödemiştir. Şimdi de bölgemiz açıklarında doğal gazın bulunması ve bölgemizden Türkiye'ye dağıtımı hem bölgemiz halkı hem de Türkiye ekonomisi için çok önemlidir. Üyelerimiz başta olmak üzere tüm iş insanlarının giderek hızlanan bu gelişmelere mevcut yapılarını gözden geçirerek gerekirse planlamalarını doğru yaparak ayak uydurmaları bekliyoruz.”