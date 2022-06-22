Denizcilik Fakültesi Akademik Personeline Teşekkür Belgesi

Dün düzenlenen toplantıya, Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Topuz başkanlık etti.

Tüm akademik personelin katılım gösterdiği toplantıda, 2021-2022 akademik yılında gerçekleştirilen faaliyetler paylaşıldı ve gelecek dönemlerde yapılması planlanan faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Sonrasında fakülte öğretim elemanları Öğr. Gör. Serdar Mete, Arş. Gör. Dr. Onur Yüksel ve Arş. Gör. Dr. Burak Göksu'ya 2022 yılında SCI/SCIE doğrultusundaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalelerinden; BÜDEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Arş. Gör. Dr. Umur Bucak'a Denizcilik Fakültesine sağladığı katkı ve çabalarından dolayı teşekkür belgeleri takdim edildi.