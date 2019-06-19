Denizcilik Fakültesi Mezuniyet töreni gerçekleştirildi

BEÜ Denizcilik Fakültesi 2018-2019 akademik yılı mezuniyet töreni 19 Haziran Çarşamba günü Ereğli Tatoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törene, Vali Erdoğan Bektaş, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Ayaz, Senato Üyeleri, akademik -idari personelimiz ve mezun öğrencilerin aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan tören, öğretim üyeleri ve öğrencilerin, izleyicilerin alkışları ile salona girişi ile devam etti. Törende konuşan dönem birincisi Mustafa Ergin Yılmaz, öğrenim hayatı boyunca kendisine destek olan başta ailesi olmak üzere, arkadaşlarına ve öğretim elemanlarına teşekkür etti. Dekan Prof. Dr. Yüksel Ayaz ise mezuniyet konuşmasında öğrencilere başarılarının devamını diledi, ailelerini emeklerinden dolayı tebrik etti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, üniversitenin tüm bölümlerinin ulusal ve uluslararası ölçekte başarılar kaydettiğini belirterek, bu anlamda Denizcilik Fakültesi'nde de yaşanan gelişmelerden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Rektör Çufalı, konuşmasını mezun öğrenci ve ailelerine teşekkürlerini ileterek sonlandırdı.

Vali Erdoğan Bektaş yaptığı konuşmasında, Denizcilik Fakültesi'nde yapılan projelerden ve fakülte içindeki çalışma gruplarından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, mezun öğrencileri ve aileleri tebrik etti. Konuşmaların ardından Vali Erdoğan Bektaş, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve Kaymakam İsmail Çorumluoğlu tarafından dereceye giren öğrencilere ödülleri ve mezuniyet belgeleri takdim edilirken, mezun olan öğrencilere de öğretim elemanları tarafından diplomaları verildi.

Mezuniyet Töreni, öğrencilerin ‘Denizcilik Meslek Yemini' etmeleri ve hep birlikte coşku içerisinde keplerini havaya fırlatmaları ile son buldu.