Denizde boğulma tehlikesi geçiren tır şoförü hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren üç çocuk babası 41 yaşındaki tır şoförü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Alaplı ilçesi Merve Altı Üç Evler sahilinde meydana geldi. Üç çocuk babası 41 yaşındaki Emrullah Özmen'i deniz üstünde sırt üstü gören ailesi boğulma tehlikesine karşı çevreden yardım istedi. Tekne yardımıyla karaya çıkarılan Özmen, 112 ekipleri tarafından ambulansla Ereğli'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Özmen'e hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.