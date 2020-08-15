İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizde can pazarı: 8 kişi kurtarılmayı bekliyor

Zonguldak’ta girdikleri denizde dalgalar nedeniyle sürüklenen 8 kişi, koydaki kayalıklara sığındı.

Zonguldak'ta girdikleri denizde dalgalar nedeniyle sürüklenen 8 kişi, koydaki kayalıklara sığındı. Jandarma ekipleri ulaşımı olmayan bölgede drone'la arama yaparken, gençleri kurtarma çalışması sürüyor.


Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Göbü köyünde denize açılan 8 kişi, dalgalar nedeniyle sürüklendi. Dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçiren gençler, ulaşımı olmayan koydaki kayalıklara sığındı. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edilirken, jandarma ekipleri kıyıya ulaşamayınca drone kaldırarak 8 kişiden haber almaya çalıştı. Aşırı rüzgar sebebi ile yükselen dalgalar, kurtarmak için gelen römorkun da kayalıklara yaklaşmasına engel oluyor. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Koya sığınan 8 kişi ekipler tarafından kurtarılmayı beklerken, çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.