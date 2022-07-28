Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sabah devam edecek

Zonguldak'ta arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdiği denizde kaybolan 19 yaşındaki genci arama çalışmalarına sabah devam edilecek.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümü'nde öğrenim gören 19 yaşındaki Hasan Can Güney, Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyündeki sahilde denize girdi. Dalgaların arasında kaybolan genç için ekiplerin başlattığı arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın da olay yerine gelerek bilgi aldığı olayda, kayıp gencin ailesine de haber verildi. Genci arama çalışmaları günün ilk ışıkları ile birlikte yeniden başlayacak.