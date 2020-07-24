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Denizde yorgun düşen 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı

Zonguldak’ın Kapuz Plajı açıklarında yorgun düşerek mahsur kalan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Zonguldak'ın Kapuz Plajı açıklarında yorgun düşerek mahsur kalan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kapuz Plajı'nda bir vatandaşın denizde yüzerken kaybolduğu ihbarı üzerine sahil güvenlik botu harekete geçti. Olay yerine giden ekipler deniz yüzeyinde 3 kişiyi tespit etti. 3 kişi bota alınırken, 2 şahsın denizde yorgun düşen bir kişiye yardım etmek amacıyla denize girdikleri ancak onların da yorgun düşmesi neticesinde mahsur kaldıkları öğrenildi.

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