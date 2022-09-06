Denizden palamut fışkırdı, bolluk fiyata yansıdı

Zonguldak'ta denizlerde yaşanan palamut bolluğu fiyatlara yansıdı. Tezgahlarda palamudun tanesi 70 TL'den satıldı.

Zonguldak'ta denizlerde 1 Eylül'de av yasağının kalkmasının ardından denizden palamut fışkırdı. Dün tanesi 100 TL'den satılan palamut bugün tezgahlarda 70 TL'den satıldı. Palamudun fiyatının uygun olması hem esnafı hem de vatandaşı memnun etti. Fiyatların önümüzde ki günlerde daha da düşmesi bekleniyor.

Balıkçı Oktay Ertürk, “Bu sene bolluğumuz var. Palamudumuz, çinekopumuz ve istavritimiz var. Hamsimiz de olur. Bu sene bolluk var. Palamudun şu anda bir tanesi 1 kiloya yakın geliyor 70 TL. 100 TL'den 70 TL'ye düşürdük. İlerleyen zamanlarda biraz daha düşer. Geçen sene hiçbir şey olmadı bu sene olur. Palamut erken başladı. Bu sene vatandaş bol palamut yer. Çinekop da yer fiyatlar da düşer. Bu sene denizde bereket var” dedi.