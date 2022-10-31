Denize dökülen balıklar tedirginliğe yol açtı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Bozhane limanı içerisinde denize döküldüğü iddia edilen balıklar vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açtı.

Bozhane limanı içerisine iddiaya göre bazı balıkçı tezgahlarından kasalarda kalan balıklar döküldü. Kıyıya vuran çok sayıda balığı gören vatandaşlar tedirgin oldu. Bazı vatandaşlar denizde balık ölümü yaşandığını düşünürken, bazı vatandaşlar ise kıyıya vuran balıkların teknelerde kasalardan döküldüğünü ifade etti. Balıkların kim tarafından döküldüğü bilinmezken Bozhane limanı içerisinde yüzlerce ölü balık kirliliğe neden oldu.