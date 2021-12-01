Denize düşen Azeri personelin arama çalışmalarına fırtına engeli

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kuru yük gemisinde görev yapan ve halatın çarpması sonucu denize düşen Azerbaycan uyruklu personeli arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay gece 02.00 sıralarında Ereğli ilçesindeki limana demirleyen Panama bandralı Ünzile Ana isimli kuru yük gemisinde meydana geldi. Gemide personel olarak görev yapan Azerbaycan uyruklu 22 yaşındaki Anar Orucov iddialara göre gemide kopan halatı onarmak istedi. Bu sırada başka bir geminin halatının çarptığı personel dengesini kaybederek denize düştü.

Gemi personeli tarafından olay ihbarını alan Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Gece saatlerinde başlayan arama çalışmaları sabahın ilk saatleriyle de devam etti. Personelin geminin altında olabileceği ihtimalini değerlendiren ekipler, dolu olan kuru yük gemisini rüzgarın sona ermesiyle hareket ettirip arama çalışmalarına devam edecek. Öte yandan bölgeye dalgıç ekipleri de sevk edildi. Kayıp personeli arama çalışmaları sürüyor.

“Fırtınada dip suları tehlikeli”

Babası ile birlikte dalgıç olduğunu anlatan Muhammet Raşit Gedik (18), yaşanan olayla ilgili İHA mikrofonlarına bilgiler verdi. Gedik açıklamasında, “Olayın yaşanmasının ardından bize haber geldi, kabul etmedik. Gece fırtına estiği zaman halat kopuyor. Personelin vücuduna geliyor, personel denize düşüyor ve denizde kayboluyor. Şu anda fırsat esiyor, hava estiği için dip suları tehlikeli oluyor. Geçmişte birkaç dalgıç suya girdiği zaman ölümle sonuçlandı. Fırtına durulunca Sahil Güvenlik ekipleri bakar. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum, denize düşen adam dip suları ile birlikte limandan çıkmıştır. Şu anda dalsalar bile geminin altı karanlık olduğu için bulamazlar” ifadelerini kullandı.