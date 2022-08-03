İhlas Haber Ajansı

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Denize giren 2 genç boğulma tehlikesi geçirdi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu 2 genç, vatandaşlar tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu 2 genç, vatandaşlar tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Olay, 17.00 sıralarında meydana geldi. Karşıyaka dolgu alanı sahilinden denize giren yabancı uyruklu gençler, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Gençlerin sahilde çırpındıklarını fark eden vatandaşlar tarafından 2 genç de denizden çıkarıldı. Gençlerden birisinin çok su yuttuğu öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları gençleri ambulansla tedavi için Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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