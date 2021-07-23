Denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Edinilen bilgilere göre olay Mevrealtı mevkiinde meydana geldi. Mevraaltı sahilinde denize giren 24 yaşındaki genç bir süre sonra çırpınmaya başladı. Gencin suda çırpındığını gören vatandaşlar ve cankurtaranların müdahalesi ile kıyıya alındı. Vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları genci hastaneye kaldırdı. Sağlık durumunun iyi olduğu gencin tedavisine başlandığı öğrenildi.