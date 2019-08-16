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Denize girenler şok yaşadı, kesik başı sahile vurdu

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde serinlemek için denize giren vatandaşlar nereden geldiği anlaşılamayan kesik hayvan başı ile karşılaştı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde serinlemek için denize giren vatandaşlar nereden geldiği anlaşılamayan kesik hayvan başı ile karşılaştı.


Tatillerini yapan ve serinlemek için Kozlu sahilindeki denize giren vatandaşlar, dananın kesilmiş başı ile karşılaşınca adeta şok yaşadılar. Kesik hayvan başının nereden geldiği, kim tarafından denize atıldığı bilinmezken, havyan başı kellesinin Kurban Bayramı dolayısıyla kesilen hayvan mı yoksa başka sebeple kesilmiş hayvana mı ait olduğu henüz bilinmiyor.

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