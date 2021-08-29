Denizlerde av sezonu başlıyor

Denizlerdeki av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle ‘Vira Bismillah' diyecek olan balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor. Balıkçılar, yeni sezondan umutlu olduklarını dile getirdiler.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi limanında 1 Eylül'de av yasağının kalkacak olmasından dolayı hareketlilik arttı. Teknelerin bakımlarını yaparak, ağlarını onaran balıkçılar, sezona her zamanki gibi bol balık olacakmış gibi hazırlanıyor. Deniz sıcaklığının yüksek olduğunu belirten balıkçı Ahmet Keskin, “Bu zamana kadar palamut olması lazımdı, balık azaldı. Tekneleri boyadık denize attık. Ağlarımızı yapıyoruz, ağlarımızı teknelerimize alacağız. Nasip olursa 1 Eylül'de başlayacağız” dedi.

Genel olarak palamut, çinakop, lüfer avladıklarını ifade eden Keskin, “Geçen sene fazla palamut olmadı. Bu sene olur diyoruz, bu sene de şu anki görüntü iyi değil. Deniz bugünlerde çok sıcak. Denizin soğuması lazım. Soğuması ile balık sahile iner, o zaman belki bir şeyler olur. Ağımızı yiyen hep yunuslar. Ben her sene 10 tane ağ ile mezgiti bitirirdim. 3-4 senedir 20, 30 ağ yetmiyor. Yunus hem balığı alıyor, hem ağı parçalıyor. Çok şikayetimiz var” dedi.

7 yaşından beri balıkçılıkla uğraşan Saffet Andiç, 1 Eylül'ün herkese hayırlı olmasını diledi. Bol bir balık sezonu olmasını dileyen Andiç, “Vatandaşların balıktan faydalanması için biz balıkçılar olarak çok iş düşüyor. Deniz kirliliği, bilinçli avcılık. Sezon açılsa da bu yunus olayı olduktan sonra ben kaç aydır ağ tamiri yapıyorum. Yunuslar bizi katlediyor, balıkla beraber ağları yiyor. Mezgite ağ atıyoruz, istavrite ağ atıyoruz. Her çeşit balığımız var Karadeniz'de. Sezon inşallah bol olur da nasip olan herkes sebeplenir. Önce bilinçli avlanmamız lazım. Geçen sene palamut çok güzeldi. Mevsimler şu anda geçen seneye rağmen 1 ay daha geriye gitti. Şu anda temmuz olması gerekirdi. Denizde lüfer ve çinakop aşırı derecede var. Sezona balıkçılar olarak her zamanki gibi bol olacak şekilde hazırlanacağız. Biz de vatandaşımıza taze balığı ikram edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Deniz kirliliğine dikkat çekti

Deniz kirliliğinin avlanmada en önemli etkenlerden biri olduğunu ifade eden Saffet Andiç, şunları söyledi:

“Deniz kirliliğine fabrikaların, bizlerin herkesten çok duyarlı olmamız lazım. Çünkü kir olan ağda balık olmaz. Karadeniz'de olmayan balık yok. 10 gün evvel denizde soğuk su meydana geldi. Soğuk su olduğu vakit, açıktaki balık komple sahile iner. Sahillerde hamsi olmayan yer olmadı. Hamsi her sene olur, ancak diğer balıkların fazla olacağından dolayı hamsi biraz az olabilir. Hamsi Karadeniz'de göç eden bir balıktır. Balıkçı arkadaşlarımız her şeyden önce bilinçli avlansınlar. Yasaklar faydalı bir şey balıkçılar için. Yasaklar yarın benim önüme velinimet olarak gelecek.”