İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Depoda arkadaşını öldüren zanlı “Hatırlamıyorum” dedi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir depoda ölü bulunan 40 yaşındaki fabrika işçisinin katil zanlısı cinayeti hatırlamadığını iddia etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir depoda ölü bulunan 40 yaşındaki fabrika işçisinin katil zanlısı cinayeti hatırlamadığını iddia etti.


Olay, Kavaklık Mahallesi Çayır Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.S. arkadaşı Mesut Dereçiçeği (40) ile önceki gece geç saatlerde buluştuktan sonra bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Sabah çevredeki esnaflar tarafından bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığı görülünce 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri fabrika işçisinin öldüğünü ve göğüs kısmında kesici aletle yapıldığı tahmin edilen yaralar bulunduğunu tespit edince polis ekiplerine haber verildi. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerine yakın noktalarda bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek M.S.'nin cinayetin işlendiği depodan belinde bıçakla çıkarak kaçtığını tespit etti. Cinayet zanlısı, polisin operasyonu ile kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. M.S.'nin cinayeti hatırlamadığını söylediği öğrenilirken, babası H.S. ile amcası H.S. de yardım ve yataklıktan gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan M.S. ile babası ve amcası adliyeye sevk edildi. Zanlıların savcılıktaki sorgusu devam ediyor.


Mesut Dereçiçeği'n 8 Ekim'de sosyal medya hesabından 'Ölüm hak' yazarak paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.