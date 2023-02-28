Deprem bölgesinden Zonguldak'a bin 63 öğrenci nakil edildi

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bin 63 öğrencinin deprem bölgesi illerinden Zonguldak'a nakillerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem afetinin yaraları sarılıyor. Deprem bölgesinden Zonguldak'a gelen bin 63 öğrencinin il genelindeki nakilleri gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Depremden etkilenen illerimizden gelen bin 63 öğrencimizi istedikleri okullara nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımızın eğitim süreçlerinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Biriz beraberiz" ifadelerine yer verildi.

Zonguldak'a nakilleri gerçekleştirilen bin 63 öğrencinin dağılımları ise şöyle:

"Zonguldak merkez 204 öğrenci, Çaycuma 260 öğrenci, Kilimli 66 öğrenci, Kozlu 90 öğrenci, Kdz. Ereğli 317 öğrenci, Gökçebey 16 öğrenci, Devrek 59 öğrenci, Alaplı 51 öğrenci."