Depremde hayatını kaybeden 6 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybeden Ereğlili 6 kişinin cenazesi, bugün cuma namazını müteakip Ereğli'deki Bozhane Camii'nde kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen, 10 ilde yıkıma neden olan depremlerde hayatını kaybeden 6 kişi için bugün Bozhane Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, MHP İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, siyasi parti ve STK temsilcileri, hayatını kaybedenlerin yakınları, sevenleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Cenazeleri aynı tabutta bulunan anne Sevda Selçuk ile 2,5 yaşındaki oğlu Hüseyin Mehmet Selçuk'un cenaze namazlarını ve diğer merhum ve merhumelerin cenaze namazlarını Ereğli İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü kıldırdı.

Alınan helallik, kılınan cenaze namazları ve yapılan duaların ardından Selçuk ailesi Belen Yeni Şehir mezarlığında, Buse İnce ise kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.