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Depremzede çocukları için sahaya oyuncaklar atıldı

Devrek Belediyespor ile 1926 Polatlı Belediyespor arasında oynanan karşılaşmada depremzede çocuklar için sahaya oyuncaklar atıldı.


BAL'da Devrek Belediyespor ile 1926 Polatlı Belediyespor, Devrek İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadelenin 4. dakika 17. saniyesinde 'Bu Oyuncak Sana Arkadaşım' kampanyası dolayısıyla depremzede çocuklar için sahaya oyuncaklar atıldı. Tribünlerde depremden etkilenen illerin de plakaları okundu.


1926 Polatlı Belediyespor sahaya 'Nice kahramanların yüzünde emek karası' yazılı pankart ile sahaya çıktı. Oyunculara Polatlı Belediyespor atkısı hediye edildi.


Maçı uzatma dakikasında bulduğu golle 1926 Polatlı Belediyespor kazandı.

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