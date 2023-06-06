"Depremzedeyim" deyip sahte aksesuar satan şüpheli gözaltında

Zonguldak'ta kendisini depremzede olarak tanıtım sahte aksesuar satarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye girişte gazetecilerin sorusunu yanıtlayan şüpheli, "Hayır karım kanser hastası. Çok ameliyat borcum vardı" dedi.

Edinilen bilgiye göre bir hemşire satın aldığı akıllı saat ve kulaklığın sahte olduğunu fark etmesi üzerine polise giderek şikayetçi oldu. Kendisine "Depremzedeyim, depremde dükkanım yıkıldı. Paraya ihtiyacım var o yüzden uyguna satıyorum" dediğini söyleyen hemşire, Hakan S.'nin sahte ürünü orjinal ürün olarak sattığını öne sürdü.

İhbar üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Hakan S.'ye ulaştı. Farklı illerde yaşayan bir çok kişinin "Paramı geri ver", "Bu ürünler sahte" şeklindeki mesajları Hakan S.'nin cep telefonunda tespit eden ekipler, dolandırıcılık suçlamasıyla şüpheliyi gözaltına aldı.

Denizli, Edirne, İstanbul ve Düzce'de 4 kişinin şikayetçi olduğu ve çok sayıda kişinin de dolandırıldığını tespit eden ekipler Hakan S.'yi emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Sahte ürünlere de el konuldu. Adliyeye getirildiği sırada gazetecilerin "Depremzedeyim dediğiniz doğru mu?" sorusuna yanıt veren şüpheli, "Hayır karım kanser hastası. O yüzden. Çok ameliyat borcum vardı" dedi.