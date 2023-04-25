Dere kenarında mahsur kalan köpeği belediye ekipleri kurtardı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çay kenarında mahsur kalan köpeğin imdadına belediye ekipleri yetişti.

Zonguldak'ın Alaplı Çay boyu mevkiinde dere kenarında yaklaşık 2 gündür mahsur kaldığı tahmin edilen köpeği kurtarmak için belediye ekipleri seferber oldu. Alaplı Çayı'na düşen köpek, dere yatağının duvarlarının yüksekliği nedeniyle mahsur kalarak bulunduğu yerden çıkamadı. Köpeğin bağırmalarını fark eden çevredeki insanlar, kurtarılması için belediye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dere yatağına girerek merdiven yardımıyla ile köpeğin yanına kadar gitti. Çaya inen ekip personeli köpeği yakalayarak bulunduğu yerden aldı. İtfaiye personeli tarafından karaya çıkartılan köpeğe kurtulduktan sonra mama verildi.