Dere yatağına uçan otomobilden sağ çıktı

Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 10 metreden dere yatağındaki inşaat sahasına uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolu 5. kilometresinde yaşandı. Güven P. idaresindeki 67 LN 146 plakalı TOFAŞ marka Şahin model araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu.

Yaklaşık 10 metreden inşaat çalışmalarının bulunduğu bölgeye uçan araçtan yaralı kurtulan sürücünün imdadına çevredeki diğer sürücüler yetişti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı sürücü Güven P. ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adeta hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.