Dere yatağında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde suların yükselmesi ile dere yatağında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'ndeki dere yatağında yavru bir kedinin mahsur kaldığını gören mahalle sakinleri Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven ile dere yatağına inerek yavru kediyi kurtardı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan yavru kedi, bir süre tedirgin bir şekilde bekledikten sonra gözden kayboldu.