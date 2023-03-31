Derece yapan öğrenciler Baş'ı ziyaret etti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri ‘Mesleki Yarışma'da derece aldılar.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu İmam Hatip Liseleri öğrencileri arasında düzenlenen ‘Mesleki Yarışmalar'da dereceye giren Çaycuma Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş'ı ziyaret etti.

Kız öğrenciler arasında ‘Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma' dalında İl birincisi olan Ayşenur Kara, erkek öğrenciler arasında ‘Ezanı Güzel Okuma' dalında İl birincisi olan Halil İbrahim Kayacan, ‘Hutbe Okuma' dalında İl üçüncüsü olan Osman Nuri Çelebi ziyarette bulundu. Okul Müdürü Mehmet Kocaarslan, meslek dersleri öğretmenleri Muhittin Yüzlü ve Emine Sarıçil 'in de bulunduğu ziyarette öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş derece yapan öğrencilere başarılar dileyerek çeşitli hediyeler takdim etti.