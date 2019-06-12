Derece yapan sporculara madalya ve kupaları verildi

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde 2018-1019 Eğitim-Öğretim yılında Okul Sporu müsabakalarında voleybol, futsal, masa tenisi, futbol ve bocce branşlarında dereceye giren öğrencilere ve okullara madalya ve kupaları törenle verildi.

İlçe Stadyumunda yapılan törene, Kaymakam Serkan Keçeli, Zonguldak Gençlik Hizmetleri İl Spor Müdürü Hakan Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Çaycuma Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürü Şendoğan Kaya, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, derece yapan tüm sporcuları, onları yetiştiren öğretmenleri, okul müdürlerini ve velilerine teşekkür etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Spor hem beden hem de ruh sağlığı açısından son derece önemlidir. Spor öncelikle insanlar arasında sevgiyi, saygıyı ve kardeşliği geliştirmeye yarayan son derece önemli bir etkinliktir. Spor aynı zamanda insanların birlikte hareket etme, takım ruhunu kazanma ve toplumda beraber bir şeyler yapabilme imkanını ortaya koymaktadır. Spor insanları birbirlerine yaklaştırdığı gibi aynı zamanda toplumları, milletleri ve ülkeleri de birbirine yaklaştıran bir etkinliktir. Biz gençlerimizi hem derslerinde hem de çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde başarılı olarak görmek istiyoruz. Bugün okul sporlarının ödül törenini yapıyoruz. Gençlerimizi kamuoyu önünde ödüllendiriyoruz ki diğer öğrencilerimize örnek olsunlar, teşvik etsinler. Gençlere yatırım yapmak demek geleceğe yatırım yapmak demektir. İşte bu anlayıştan hareketle bizlerde Kaymakamımız Serkan Keçeli'nin destekleriyle sporcu gençlerimizi ödüllendiriyoruz. Bu nedenle Milli Eğitim camiasının bütün sporcu faaliyetlerinde her zaman yanımızda olan Kaymakamımıza huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Okul Sporları İlçe Koordinatörü Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Kertiş'e, sporcu öğrencilerimize, onları yetiştiren öğretmenlerimize, onlara daima destek olan okul idarecilerine ve velilerimize şahsım ve kurumum adına çok teşekkür ederim. Yapılan bu etkinliğin daha büyük başarılara vesile olması dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

Yapılan konuşmanın ardından törene katılan protokol üyeleri tarafından voleybol, futsal, masa tenisi, futbol ve bocce branşlarında dereceye giren öğrenci ve takımlara madalya ve kupaları verilerek toplu fotoğraf çekimi ile tören sona erdi.