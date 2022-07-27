Dereden kanalisazyon nedeniyle plaj kapatıldı

Zonguldak'ın en çok tercih edilen plajlarından olan Kapuz plajı dereden gelen kanalisazyon nedeniyle tedbir amaçlı kapatıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Zonguldak Belediyesine ait Kapuz Plajı dereden gelen kanalisazyon nedeniyle tedbir amaçlı kapatıldı.

Kanalizasyon borusunun patlaması nedeniyle dereden doğru akan kanalisazyon plaja aktı. Belediye ekipleri Kapuz planını tedbir amaçlı kapatarak denize girişi yasakladı. Yaşanan olayın ardından belediye ekipleri plajda temizlik çalışmalarına başladı. Plajın yarına kadar tedbir amaçlı kapalı olacağı öğrenildi.