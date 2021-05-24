Derelerde temizlik çalışmaları başladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte kentteki tüm derelerde temizlik çalışması başlattı. Veteriner İşleri ekipleri de temizlenen dereler ile sulak alanlarda sivrisineklere karşı ilaçlama yapıyor.

Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Pençes, Kabasakal, Çavdarlı, Kemer ve Kışla derelerinde temizlik çalışması başlattı.

Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak, havaların ısınmasıyla birlikte derelerdeki koku ve kirliliği gidermek için temizlik ve ilaçlama çalışmalarının eşgüdüm içerisinde yapıldığını belirterek şunları söyledi:

“Temizlik İşleri Müdürümüz Sezgin Okumuş'un koordinesinde Fen İşleri Müdürlüğü'nden de iş makinesi desteği alarak Pençes ve Kabasakal derelerini temizledik. Ekiplerimiz şu anda Çavdarlı ve Kemer deresinde temizlik çalışmasına devam ediyor. Ardından Kışla deresini temizleyeceğiz.

Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Vektör Kontrol ve İlaçlama Merkezi ekiplerimiz de sivrisineklerin muhtemel üreme alanları olan dere yatakları gibi sulak yerlerde larva mücadelesi çalışması yapıyor. İlaçlama alanında eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını almış veteriner hekim, kimyager ve biyosidal ürün uygulayıcısı 5 uzman kontrolünde Sağlık Bakanlığı'nın ruhsatlandırdığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı biyosidal ürünlerle ilaçlama yapılıyor. İlaçlama çalışmaları periyodik olarak Ekim ayı sonuna kadar devam edecek.”